Temblor en la zona sur del país: Este fue el epicentro y magnitud del movimiento telúrico

01 feb. 2026 - 21:03 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo, a las 20:48 horas, un temblor de magnitud 3.8 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 23 km al noroeste de Arauco, en la región del Biobío. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 39 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor