Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Esta fue la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 15:16 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 47 km al oeste de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 80 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

