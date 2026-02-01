Balance por tormenta en la RM: Lluvias activaron quebradas del sector oriente y en Maipú hay más de 300 casas afectadas

01 feb. 2026 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias del sábado dejaron múltiples daños en la Región Metropolitana, según el balance entregado durante la madrugada del domingo por el director regional de Senapred, Sergio Muñoz.

Las principales afectaciones se concentraron en tres comunas. En Lo Barnechea se registró la activación de las quebradas Ñilhue y Huallalolén. “Tuvimos colapso vial, hay aislamiento y esto se está rompiendo ya en horas de la mañana con maquinaria del MOP y maquinaria de empresas privadas”, explicó.

En Las Condes, la quebrada Honda también presentó problemas. “Están trabajando ya equipos municipales y el domingo se incorpora maquinaria arrendada por la delegación presidencial regional. Ahí hay afectación de aproximadamente 21 viviendas, particularmente en sus patios”, detalló Muñoz.

Maipú es la comuna más afectada

El impacto más severo, sin embargo, se produjo en Maipú. “Hemos tenido más de 300 viviendas anegadas, inundadas con agua a raíz de este núcleo frío en altura, en el cual en un corto periodo de tiempo cayeron aproximadamente 17,4 milímetros en la zona en una hora y media. Por lo tanto, no hay sistema de evacuación de aguas lluvias que pueda resistir eso”, señaló.

Finalmente, el director de Senapred indicó que las labores de normalización continuarían durante esta mañana y que se realizarían reuniones de coordinación con los alcaldes de las comunas afectadas.

