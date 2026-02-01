Dos accidentes en la Ruta 68: Atropello con fuga y colisión dejaron a tres carabineros lesionados y dos detenidos

01 feb. 2026 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

Dos accidentes de tránsito se registraron durante la madrugada de este domingo en la Ruta 68, cerca de la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana, hechos que dejaron a tres funcionarios de Carabineros lesionados, una mujer herida y dos personas detenidas.

Según informó Carabineros, el primer hecho se produjo mientras personal policial realizaba la persecución de un vehículo cuyo conductor habría protagonizado un atropello en las cercanías del km 9 de la Ruta 68, dándose a la fuga. El seguimiento policial concluyó con la detención del sujeto. Sin embargo, mientras era trasladado en un vehículo policial, este fue impactado por una camioneta, lo que dejó a tres funcionarios de Carabineros lesionados.

¿Qué informó Carabineros?

Respecto a la camioneta que impactó el auto policial, se detalló que en ella viajaba una pareja de adultos, resultando el hombre detenido, mientras que la esposa, que iba de copiloto, quedó con diferentes lesiones.

El teniente Alejandro Lizama, de la Prefectura SIAT, dijo que "mantenemos dos detenidos a raíz de los dos eventos de accidente de tránsito simultáneos que ocurrieron".

Sobre los funcionarios que resultaron heridos por la colisión, la autoridad policial recalcó que "fueron trasladados por tierra. Se encuentran con lesiones de diferentes caracteres, pero están todos fuera de riesgo vital".

Las diligencias de ambos accidentes, tanto el atropello como la colisión, están siendo investigados por la SIAT de Carabineros. Se busca esclarecer si el consumo de alcohol fue el causante de alguno de ellos, ya que cerca del km 9 de la Ruta 68 se estaba realizando un evento que implicó la venta de bebidas alcohólicas.

