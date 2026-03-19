Cortes de luz afectarán a tres comunas este jueves en la Región Metropolitana
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este jueves 19 de marzo en sectores de tres comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por cerca de cuatro horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este jueves?
Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.Ir a la siguiente nota
Colina: Desde las 9:30 hasta las 13:00 horas.
Providencia: Desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.
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