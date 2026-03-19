Cortes de luz afectarán a tres comunas este jueves en la Región Metropolitana

19 mar. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este jueves 19 de marzo en sectores de tres comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por cerca de cuatro horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

Colina: Desde las 9:30 hasta las 13:00 horas.

Providencia: Desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.