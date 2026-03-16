Cortes de luz afectarán a 7 comunas este lunes en la Región Metropolitana
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este lunes 16 de marzo en sectores de siete comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este lunes?
Estación Central: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
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Recoleta: Desde las 15.30 hasta las 16:30 horas.
Pudahuel: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.
La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.
Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
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