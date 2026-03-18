Corte de luz durará hasta siete horas en nueve comunas de la RM: Revisa los sectores afectados para este miércoles 18 de marzo

18 mar. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este miércoles 18 de marzo en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en nueve comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este miércoles 18 de marzo?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Conchalí, Lo Barnechea, Las Condes, Santiago, San Miguel, El Bosque, Cerrillos, Pudahuel y Quinta Normal.



Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Corte de luz en Conchalí

Conchalí / Enel

Corte de luz en Lo Barnechea

Lo Barnechea / Enel

Corte de luz en Las Condes

Las Condes / Enel

Corte de luz en Santiago

Santiago / Enel

Corte de luz en San Miguel

San Miguel / Enel

Corte de luz en El Bosque

El Bosque / Enel

Corte de luz en Cerrillos

Cerrillos / Enel

Corte de luz en Pudahuel

Pudahuel / Enel

Corte de luz en Quinta Normal

Quinta Normal / Enel

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

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