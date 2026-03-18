Gobierno se posiciona ante solicitud de eliminar los feriados irrenunciables: La tajante respuesta del ministro García Ruminot

18 mar. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, llamara a que se eliminen los feriados irrenunciables, el Gobierno se posicionó respecto a la solicitud y el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, entregó una tajante respuestas.

Los dichos de la líder de la CPC surgieron luego de que el cardenal Fernando Chomalí pidiera no abrir el comercio este Viernes Santo.

¿Qué dijo el Gobierno?

Al ser consultado si se dará el espacio para eliminar algún feriado irrenunciable, García Ruminot respondió: "no, yo creo que no. De los cinco feriados irrenunciables uno es Navidad, otro es Año Nuevo, otros son los dos días de Fiestas Patrias, y entiendo que el otro feriado irrenunciable es el 1 de mayo".

"No estamos pensando en mover ninguno de esos feriados irrenunciables", sostuvo.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el Viernes Santo?

"¿Por qué yo creo que se ha dado la discusión? también se dio el año pasado y es por lo que ocurre el Viernes Santo, que no es un feriado irrenunciable, y donde monseñor Chomalí ha llamado que los grandes centros comerciales no abran para permitir que sus trabajadores puedan guardar como día santo ese día viernes", expuso.

El ministro indicó que "esa es toda una conversación que yo creo que no vamos a tener resuelta de aquí al próximo Viernes Santo. Es una conversación que se puede seguir dando, pero que no recae sobre un viernes que sea un viernes irrenunciable".

"Yo como católico busco siempre acoger los llamado de los pastores de la Iglesia. Sin embargo, la economía chilena hoy día recibe una cantidad enorme de turistas, de personas que vienen de esos días que son más largos, eso no impide participar de las actividades religiosas", afirmó.

"Yo creo que es perfectamente compatible el funcionamiento de los centros comerciales -esta es una opinión personal- con la participación de las actividades religiosas", concluyó.

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