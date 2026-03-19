Confirman muerte de carabinero que fue baleado durante fiscalización en Puerto Varas

19 mar. 2026 - 00:02 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este miércoles, se confirmó la muerte del sargento de Carabineros Javier Figueroa, quien en la mañana del pasado 11 de marzo fue baleado en medio de una fiscalización en la comuna de Puerto Varas, región de Los Lagos.

El uniformado de 36 años de edad, casado con otra funcionaria de la institución y padre de un hijo, se mantuvo durante casi una semana con ventilación mecánica en el Hospital de Puerto Montt producto del ataque.

¿Qué se sabe del baleo al carabinero?

Todo comenzó a eso de las 06:00 horas del miércoles pasado, cuando un vecino se contactó con el 133 para dar cuenta de personas consumiendo alcohol en la vía pública, en calle San Francisco.

A partir de allí, una patrulla policial se hizo presente para realizar la fiscalización y segundos más tarde -por razones que se investigan- un funcionario de Carabineros resultó baleado en su cabeza.

Lo anterior generó un operativo, que incluyó el traslado de la víctima al un centro médico de Puerto Montt, en el que fue diagnosticado con muerte cerebral.