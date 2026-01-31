Temblor se registra en la zona central: Esta fue la magnitud y epicentro del movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, a las 20:20 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 140 km al oeste de Valparaíso, en la región homónima. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 16 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.