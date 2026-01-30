Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud del sismo

30 en. 2026 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,0 se registró en la tarde de este viernes en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 17:22 horas.

El Centro Sismológico Nacional informó que el sismo se ubicó 56 kilómetros al Sureste de Socaire, en la región de Antofagasta. Además, tuvo una profundidad de 161 kms.

Por ahora, Senapred no ha informado de personas lesionadas o daños a infraesctructura a raíz del movimiento telúrico.

