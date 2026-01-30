Temblor en el sur del país: Conoce la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico

30 en. 2026 - 14:46 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes 30 de enero, a las 14:16 horas, un temblor de magnitud 4,2 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 89 km al sureste de Puerto Natales, en la Región de Magallanes, con una profundidad de 24 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor