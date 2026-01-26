Temblor se percibe en la zona centro norte de Chile: Revisa la magnitud del sismo

26 en. 2026 - 19:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,6 se registró en la tarde de este lunes 26 de enero en la zona centro norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 19:11 horas.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el sismo se ubicó a 77 kilómetros al Este de Monte Patria, en la región de Coquimbo. Además, tuvo una profundidad de 116 kms.

Por ahora, desde Senapred no han informado sobre personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz del movimiento telúrico.

Todo sobre Temblor