Temblor afecta a la zona norte: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,0 se registró durante la tarde de este domingo en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 21:06 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 15 kilómetros al noreste de Pica, a 111 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

