Lluvias generan socavón en Talcahuano: Casa está en riesgo por deslizamientos de tierra

15 mar. 2026 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas precipitaciones que ha dejado el sistema frontal han generado anegamientos, cortes de ruta y otros problemas en la zona sur y centro-sur del país.

Una de las localidades que se ha visto afectada es Talcahuano, región del Biobío, donde se produjo un socavón en el Cerro Zaror que generó deslizamientos de tierra, afectando a una vivienda cercana.

Vecina quiso intervenir sector

La dueña de casa, Ingrid Molina, explicó a Meganoticias Siempre Juntos que ha tenido reuniones con diversas autoridades para poder intervenir el sector donde ocurrió el socavón, solicitud que fue denegada.

"Fue casi una amenaza que yo no pudiera intervenir, quería poner un nylon", explicó, agregando que en el sector "han caído vehículos, niños y adultos mayores".

Raúl Silva, esposo de Ingrid, decidió poner unos objetos en la calle para detener el tránsito y advertir a los conductores de la peligrosa situación.

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