"Será una jornada de más agua": Alejando Sepúlveda explica cómo será el desarrollo del sistema frontal este domingo

15 mar. 2026 - 08:54 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles del sistema frontal que se encuentra afectando a la zona sur y que durante esta jornada se desplazará hacia la zona centro-sur del país.

Chillán podría recibir cerca de 100 mm

El comunicador partió diciendo que, actualmente, las lluvias están presentes en sectores de La Araucanía y el Biobío, por lo que se espera que durante el día lleguen a la región del Ñuble.

"Va a quedar la precipitación concentrada en sectores interiores de La Araucanía y la cordillera de la región del Biobío", explicó Sepúlveda respecto al comportamiento que tendrá el sistema frontal.

Respecto al avance del fenómeno meteorológico, el periodista dijo que "en la tarde Chillán se suma y la Provincia de Linares", recalcando que "será una jornada de más agua que ayer (sábado) en el sur".

Chillán podría recibir cerca de 100 mm en solo una jornada, hecho que podría provocar anegamientos en la ciudad. "La lluvia llega pasado el mediodía y va a ser intensa durante la tarde, con vientos que pueden rondar los 40 y 50 km/h", aseveró Sepúlveda sobre cómo el sistema frontal afectará a la capital de la región de Ñuble.

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