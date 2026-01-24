Temblor se percibe en la zona norte del país: Esta fue la magnitud del movimiento telúrico

24 en. 2026 - 19:43 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 19:19 horas, un temblor de magnitud 3.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 55 km al noreste de Pica, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 101 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor