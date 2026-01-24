Sismo se percibió en la zona norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 24 de enero se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 05:37 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 47 kilómetros al sureste de Socaire, a 242 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
