Sismo se percibió en la zona norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor

24 en. 2026 - 05:48 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado 24 de enero se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 05:37 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 47 kilómetros al sureste de Socaire, a 242 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.