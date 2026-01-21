Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro según Sismología
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La madrugada de este miércoles 21 de enero, a las 04:02 horas, un temblor de magnitud 4,2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 75 km al este de Socaire, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 231 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
