Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro según Sismología

21 en. 2026 - 04:21 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este miércoles 21 de enero, a las 04:02 horas, un temblor de magnitud 4,2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 75 km al este de Socaire, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 231 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

