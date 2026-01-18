SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en el Pacífico

18 en. 2026 - 13:49 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la tarde de este domingo un tsunami en las costas nacionales tras un fuerte temblor de magnitud 5,3 en el océano Pacífico, frente a la zona sur de nuestro país.

¿Dónde fue el epicentro?

Según lo informado por el organismo, el movimiento telúrico se localizó a 629 kilómetros al oeste de la Isla Guafo, ubicada al sur del archipiélago de Chiloé, en la región de Los Lagos.

De acuerdo a lo anterior, se indicó que las características del sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

