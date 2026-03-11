La Moneda se prepara para recibir al Presidente Kast: Hay tránsito cortado, un escenario y presencia de adherentes

11 mar. 2026 - 17:51 hrs.

El Presidente José Antonio Kast tomó en la tarde de este miércoles el helicóptero desde Valparaíso a Santiago en compañía de la Primera Dama, María Pía Adriasola, para continuar con su agenda después del cambio de mando.

El Mandatario pretende inaugurar el año escolar en el Liceo Augusto D’Halmar de la comuna de Ñuñoa. Tras esta actividad, se dirigirá al Palacio de La Moneda, que tiene un centenar de adherentes en los alrededores.

Tránsito cortado, un escenario y presencia de adherentes

A raíz del traspaso de mando, se informó de cortes y desvíos de tránsito en el barrio cívico. Además, un sector de La Alameda permanece custodiado por personal de Carabineros, a la espera del inicio de las actividades.

En la Plaza de la Constitución está instalado un escenario con música en vivo y una parte del Palacio de Gobierno -el que da hacia la Plaza de la Constitución- cuenta con banderas de Chile en sus ventanales.

El discurso del Presidente Kast

Se espera que a eso de las 21:00 horas de este miércoles, el Presidente Kast entregue un discurso a la ciudadanía, tal como ocurrió con Gabriel Boric cuando asumió su mandato.

En total, serían cerca de 20 minutos en los que el actual jefe de Estado se dirigirá al país, en el que pretende hacer un llamado a la esperanza y a la unidad nacional.

