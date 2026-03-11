"Apuntaron a mi papá... a mi señora igual": Descartan participación de hombre que fue trasladado a cuartel por baleo a carabinero

11 mar. 2026 - 17:20 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles se descartó la participación de Felipe Mansilla, en el baleo del sargento Javier Figueroa. Esto luego de que en la mañana de este miércoles el hombre fuera trasladado por un gran contingente policial a un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en medio de las diligencias por la investigación del hecho ocurrido en Puerto Varas, región de Los Lagos.

En un principio Mansilla fue considerado un sujeto de interés, pero, tras realizarle diversas diligencias, se descartó su vínculo con el hecho y quedó en libertad.

Pericias y diligencias

En el cuartel de la PDI se le realizaron distintos procedimientos investigativos, entre ellos peritajes en sus manos y en su ropa para verificar si existía presencia de pólvora, lo que finalmente no fue detectado.

El propio Mansilla aseguró a Meganoticias que fue trasladado desde su vivienda sin conocer los motivos del procedimiento. “Me esposaron acá dentro de mi casa. Yo sin saber nada, no sabía nada. No dijeron nada. Me preguntaron el nombre, me tiraron al suelo, me esposaron”.

Denuncia vulneración de derechos

Tras recuperar su libertad, el hombre acusó que durante el operativo policial se vivieron momentos de tensión dentro de su domicilio, donde también se encontraban su padre y su pareja.

“Apuntaron a mi papá, que estaba recién operado del corazón, lo apuntalaron con la escopeta en el pecho, le pegaban en el pecho, a mi señora igual. Tengo una rabia inmensa porque la apuntalaron también como si nosotros fuéramos unos terroristas”.

“Yo creo que tengan un poco más de ojo con los procedimientos de la policía, sobre todo porque ellos son buenos para hacer y deshacer, y después no se hacen cargo. Me dejaron la embarrada en la casa, la embarrada en la pieza, me dieron vuelta todo, como si yo fuera un homicida. Yo no soy un homicida, yo ni siquiera he salido de mi casa estos días”, agregó.

Investigación por carabinero baleado

El procedimiento se enmarca en la investigación por el baleo del sargento Javier Figueroa, ocurrido durante la mañana de este miércoles en Puerto Varas.

Según los antecedentes, el hecho se originó cerca de las 06:00 horas, cuando un vecino llamó al 133 para alertar sobre personas consumiendo alcohol en la vía pública en calle San Francisco.

Una patrulla policial acudió al lugar para realizar la fiscalización y, por razones que se investigan, uno de los funcionarios resultó baleado en la cabeza. El carabinero fue trasladado a un centro médico en Puerto Montt, donde fue diagnosticado con muerte cerebral.

Hasta ahora no se han informado personas detenidas por este caso.