Así los adultos mayores pueden obtener descuentos en Metro

11 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Los adultos mayores suelen tener beneficios para el resguardo de sus ingresos y el aumento de su calidad de vida. Tal es el caso del sistema de transporte, en el cual las personas de tercera edad pueden obtener descuentos.

Según Metro, existen dos beneficios para las personas mayores en el transporte público. Se debe optar por uno de los dos disponibles.

La selección de uno u otro método dependerá de las condiciones que más se ajusten a los patrones de viaje del solicitante.

¿Cómo obtienen descuentos en Metro los adultos mayores?

Los adultos mayores obtienen descuentos en Metro por medio de dos beneficios:

Nueva bip! Adulto Mayor - Intermodal

Esta tarjeta permite viajar en bus, Metro y TrenNos, o en combinaciones entre estos sistemas. Su uso contempla un pago de tarifa total de $370 y cubre todo horario.

Su implementación está destinada a adultos mayores de edad igual o superior a los 65 años. Para hacer la solicitud de este beneficio es necesario ingresar al siguiente enlace o acudir a las Oficinas Atención al Cliente bip!.

Tarjeta Adulto Mayor (TAM) - Metro

Esta tarjeta es de uso exclusivo en la Red Metro y permite acceder a viajes con una tarifa de $250 en horario completo. Su emisión tiene un costo de $1.550, pagaderos una vez realizada la inscripción.

El formato está diseñado para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años, siempre que se encuentren jubilados. Para solicitarla se debe presentar última liquidación de pensión o certificado de pensionado y cédula de Identidad vigente.

El trámite se hace por medio de las oficinas de Atención al Cliente de Metro o en su página web, a la que se accede a través del siguiente enlace.

Todo sobre Adulto Mayor