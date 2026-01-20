SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte sismo de 6,5 en Papúa Nueva Guinea

20 en. 2026 - 04:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la madrugada de este martes un tsunami en las costas nacionales tras un fuerte temblor de magnitud 6,5 en Papúa Nueva Guinea, en el continente de Oceanía.

¿Dónde fue el epicentro?

Según lo informado por el organismo, el movimiento telúrico se localizó a 20 kilómetros al sureste de Madang, en Papúa Nueva Guinea.

De acuerdo a lo anterior, se indicó que las características del sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

