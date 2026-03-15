Lluvias provocan deslizamiento de tierra y corte de ruta en Puerto Varas: Máquinas trabajan en el lugar
¿Qué pasó?
El sistema frontal que afecta a la zona sur y centro-sur ha provocado diversos estragos, y una de las localidades afectadas es Puerto Varas, en la región de Los Lagos.
Las intensas precipitaciones provocaron un deslizamiento de tierra que cortó la ruta hacia Petrohué, camino al Lago Todos los Santos.
Trabajos buscan reanudar el tránsito
Tras la situación, maquinaria trabaja en el lugar para reanudar el tránsito en el sector, que es una zona turística.Ir a la siguiente nota
De hecho, se reportó que varios turistas están esperando a que los trabajos terminen para que puedan dirigirse a los atractivos turísticos de la localidad.
Las lluvias intensas han cesado en Puerto Varas, pero se espera que las precipitaciones continúen.
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