Temblor afecta a la zona norte: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?

26 en. 2026 - 05:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,2 se registró durante la madrugada de este lunes en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 5:10 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 66 kilómetros al sureste de Socaire, a 238 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

Todo sobre Temblor