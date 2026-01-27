Temblor se registra en la zona centro norte del país: Conoce la magnitud del sismo
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 4,0 se registró en la noche de este martes en la zona centro norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 20:49 horas.
Según informó el Centro Sismológico Nacional, el sismo se ubicó a 74 kilómetros al Este de Combarbalá, en la región de Coquimbo, y tuvo una profundidad de 124 kms.
Por el momento, Senapred no ha comunicado sobre personas lesionadas o daños a infraestructura producto de este movimiento telúrico.