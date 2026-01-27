Temblor se registra en la zona centro norte del país: Conoce la magnitud del sismo

27 en. 2026 - 21:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,0 se registró en la noche de este martes en la zona centro norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 20:49 horas.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el sismo se ubicó a 74 kilómetros al Este de Combarbalá, en la región de Coquimbo, y tuvo una profundidad de 124 kms.

Por el momento, Senapred no ha comunicado sobre personas lesionadas o daños a infraestructura producto de este movimiento telúrico.

