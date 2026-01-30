Fallece la actriz Catherine O'Hara a los 71 años: Fue mundialmente conocida por ser la mamá de Kevin en "Mi Pobre Angelito"

30 en. 2026 - 15:38 hrs.

En la presente jornada se reportó el fallecimiento de la actriz Catherine O'Hara a los 71 años. La mujer fue mundialmente conocida por ser la mamá de Kevin en la película "Mi Pobre Angelito".

Según reportó el medio internacional TMZ con dos fuentes cercanas, la intérprete habría fallecido este viernes. La razón de su deceso aún se desconoce.

La carrera de O'Hara

Además de su recordado rol en "Mi Pobre Angelito", la legendaria actriz de Hollywood también participó en las producciones de "Beetlejuice", "El extraño mundo de Jack", "Robot Salvaje" y su cameo en "The Last Of Us".

Su último trabajo fue para Apple TV+ en la serie "The Studio", en donde logró destacar por su papel y recibir una nominación en los Premios Emmy.

Con más de 50 años de trayectoria, Catherine O'Hara llegó a ser nominada y ganadora de múltiples premios internacionales, entre ellos dos Emmy, un Globo de Oro y un Astra.