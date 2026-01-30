Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba: Recibe dura respuesta de Miguel Díaz-Canel

30 en. 2026 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que amenaza con un alza en los aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. Una medida que añade presión al régimen castrista y que fue catalogada por el mandatario norteamericano como "necesaria para la seguridad nacional".

¿Qué dijo EEUU?

El texto de Trump menciona que "se podrá imponer un arancel adicional 'ad valorem' (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba".

Cuba también es señalada en el escrito por "desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia", al tiempo que "propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas" y por "alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos", como Irán, Hamás y Hezbolá.

Cabe recordar que, tras la operación militar que derrocó al expresidente venezolano Nicolás Maduro, Trump advirtió que Cuba debía negociar "antes de que sea demasiado tarde".

Cuba, sometida a un embargo de Estados Unidos desde 1962, registra desde hace tres años escasez de combustible que tiene un impacto directo en su producción eléctrica, y uno de sus grandes aliados era Venezuela.

La respuesta de Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este viernes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, intenta "asfixiar la economía" de la isla.

"Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos (...) el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba", escribió el mandatario en redes sociales.

En la misma línea, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, comentó: "Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas".

Todo sobre Mundo