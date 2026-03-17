Bukele propone cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas en El Salvador

17 mar. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso este martes una reforma constitucional para establecer la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas, en una nueva escalada de su política de seguridad.

La iniciativa fue presentada ante la Asamblea Legislativa por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien precisó que “la pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, categoría esta última que en El Salvador incluye a los pandilleros.

Aprobación casi asegurada

La Asamblea Legislativa de El Salvador está dominada por el partido de Bukele, por lo que se da por descontada la aprobación de la reforma. El mandatario ejerce el poder en el país de forma casi absoluta desde que su agrupación obtuvo una amplia mayoría parlamentaria.

La propuesta se enmarca en la política de seguridad que ha convertido a Bukele en una figura de referencia en América Latina, con varios gobiernos de la región buscando replicar su modelo de combate a las pandillas.

Sin embargo, la iniciativa llega en un momento de mayor presión internacional sobre su gobierno: un grupo de juristas internacionales acusó recientemente a la administración Bukele de cometer “crímenes de lesa humanidad”, acusaciones que el mandatario rechazó al señalar que las organizaciones no gubernamentales protegen a los pandilleros.

Todo sobre Nayib Bukele