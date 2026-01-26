Segunda muerte durante represión policial en Mineápolis aumenta la presión sobre Trump: Presidente culpa al "caos" demócrata

26 en. 2026 - 09:16 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump culpó de las muertes de dos estadounidenses abatidos a tiros por agentes federales en Mineápolis al "caos" demócrata, cuando aumenta la presión contra su masiva ofensiva antiinmigración en el país.

Agentes federales mataron el sábado a Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en un hospital para veteranos de guerra, mientras forcejeaban con él en una calle de Mineápolis.

El hecho ocurre menos de tres semanas después de que también fuera abatida, el 7 de enero, la ciudadana Renee Good por un agente de la policía de inmigración (ICE).

Tras la muerte de Pretti, la administración Trump responsabilizó al hombre, afirmando que pretendía herir a los agentes con una pistola que dijo haberle descubierto.

Sin embargo, un video que circula en redes sociales y que fue verificado por medios estadounidenses, mostró que Pretti nunca desenfundó un arma, y que los agentes le dispararon unas 10 veces luego de tirarlo al suelo.

El hecho avivó aún más las protestas contra la presencia de agentes federales en Mineápolis, donde unas 1.000 personas se unieron a una manifestación el domingo.

"Estoy enojada y triste por esta pérdida", declaró a la AFP una vecina llamada Lucy en la avenida Nicollet, en el sur de Mineápolis, donde cientos de personas se reunieron para honrar a Pretti.

"Me enteré del tiroteo de Alex y vine con unas compañeras enfermeras que querían venir a rendir nuestros respetos", dijo a la AFP Anna Parthun.

El área alrededor del lugar donde mataron a Pretti quedó acordonada el domingo con cinta amarilla de precaución y patrullas estacionadas a lo ancho de la carretera.

"Mentiras repugnantes"

En una extensa publicación en su plataforma Truth Social, Trump culpó a los dirigentes demócratas de ciudades y estados que se niegan a cumplir con la ofensiva contra la inmigración.

"Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas", escribió.

Los padres de Pretti habían acusado más temprano al gobierno de Trump de propagar "mentiras repugnantes" sobre su hijo. "Estaba claramente desarmado cuando fue atacado por los agentes cobardes y asesinos del ICE", afirmaron en un comunicado.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró compartir el dolor de los padres, en el programa de Fox News "The Sunday Briefing".

Todo sobre Estados Unidos