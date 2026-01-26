"Ya basta de las órdenes de Washington": La dura reacción de Delcy Rodríguez en medio de la crisis en Venezuela

26 en. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

"Ya basta de las órdenes de Washington" en Venezuela, dijo la presidenta encargada del país llanero, Delcy Rodríguez, quien tomó las riendas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Antes vicepresidenta de Maduro, Rodríguez asumió el poder de forma temporal después de la caída del mandatario chavista en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de detenidos por razones políticas. Más de 100 presos políticos fueron excarcelados el domingo, según la oenegé Foro Penal, en medio de un proceso que avanza a cuentagotas.

"Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia"

"Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras", dijo Rodríguez en un mensaje a trabajadores petroleros en el estado Anzoátegui (oriente).

"Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país", exclamó.

Rodríguez había dicho no tener "miedo" a enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos. "Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada", señaló el 15 de enero.

Por su parte, Trump la ha calificado como "formidable" y había asegurado que con ella "todo anda muy bien". Según la Casa Blanca, la invitó a Washington para una visita, aún sin fecha determinada.

Con las relaciones rotas desde 2019, Washington y Caracas avanzan además hacia la reanudación "gradual" de sus lazos. El jueves, Estados Unidos designó a una nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela, donde estudia reabrir su embajada.

Estados Unidos ha dicho estar a cargo de la Venezuela post-Maduro y controlar las ventas de crudo del país.

