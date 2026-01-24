Fue detenido por el ICE en EEUU: Extraditan a sublíder de "Los Orientales", banda dedicada a trata de personas con fines sexuales

24 en. 2026 - 09:18 hrs.

¿Qué pasó?

Yuber Padilla, el número dos de la banda "Los Orientales" fue extraditado a Chile tras haber sido detenido por agentes del ICE en Estados Unidos. El sujeto está acusado de participar en la organización criminal relacionada con la "trata de personas y tráfico ilícito de migrantes con fines de explotación sexual".

La banda criminal de origen venezolano opera principalmente en la Región Metropolitana desde 2023, enfocándose en la explotación sexual de "víctimas vulnerables como menores de edad traídas de Venezuela mediante engaños".

¿Qué dijo la PDI sobre Padilla y "Los Orientales"?

Desde la PDI explicaron también que "Los Orientales se han dedicado en Chile al "lavado de activos, tráfico de drogas, extorsiones y sicariato".

La subprefecta Elena Hidalgo, Jefa de la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana, detalló que Padilla era el "sublíder" de la organización, dedicándose a "gestionar la captación, el traslado, el acogimiento y recibimiento de mujeres y adolescentes que finalmente eran explotadas sexualmente en diferentes departamentos de la comuna de Santiago Centro y Estación Central".

El sujeto mantenía a varias mujeres extranjeras en calidad de "multada", con lo que las obligaba a "ejercer el comercio sexual, para de esta manera pagar las altas sumas de dinero aprovechándose de la vulnerabilidad socioeconómica de las mismas, utilizando métodos extorsivos y de coacción a través de amenazas y actos de violencia en su contra".

Por su parte, el comisario Edgardo del Valle, jefe de la OCN Interpol Santiago, detacó la cooperación internacional para atrapar a este criminal que "fue detenido por personal de ICE, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos".

