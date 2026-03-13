13 mar. 2026 - 14:00 hrs.

El permiso de paternidad es una figura legal que forma parte de los derechos de los trabajadores en territorio nacional.

Así como este, hay otros beneficios y apoyos, administrados por el Estado, para favorecer a los padres tras el nacimiento de sus hijos.

Según ChileAtiende, se puede solicitar atención médica durante los primeros meses de embarazo y solicitar apoyo económico durante el período de gestación.

¿Cuántos días libres tiene un padre tras el parto?

Tras el nacimiento de un hijo, el padre tiene derecho a un permiso pagado que contempla cinco días libres.

Este permiso podrá utilizarse a elección del progenitor desde el momento del parto y, en este caso, se aprovecha de forma continua, excluyendo el descanso semanal.

También está disponible la alternativa de distribuir la licencia dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento.

Solicitud del permiso

Para la activación del permiso por nacimiento de un hijo, el trabajador debe solicitarlo a su empleador o a quien lo represente.

El empleador no podrá negarse a esta petición, pero sí está en derecho de exigir que se acredite el hecho que lo motive, a través del certificado de nacimiento otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

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