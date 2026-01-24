Hombre muere abatido por el ICE en Mineápolis: Es el segundo fallecido a manos de agentes federales en la ciudad

24 en. 2026 - 15:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre murió el sábado a consecuencia de disparos efectuados por agentes federales en Mineápolis, informaron varios medios estadounidenses, dos semanas después de que un agente del servicio de inmigración (ICE) matara a tiros a una estadounidense en esa misma ciudad del norte del país.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo a la agencia de noticias AFP en un comunicado que el hombre estaba armado, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias del incidente ni confirmar su fallecimiento.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, había denunciado poco antes "otro tiroteo atroz" por parte de agentes federales, en momentos en que la ciudad de Mineápolis se ve sacudida por manifestaciones contra la presencia de ICE.

Gobierno de EEUU dice que hombre estaba armado

El gobierno de Estados Unidos dijo que el hombre que fue abatido a tiros el sábado por agentes federales en Mineápolis estaba armado y "se resistió violentamente" a los intentos de los oficiales de desarmarlo.

"Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los paramédicos presentes le brindaron atención de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar de los hechos", dijo el Departamento de Seguridad Nacional en X (Twitter) luego del tiroteo.

El gobierno estadounidense indicó que el tiroteo ocurrió durante "una operación dirigida en Mineápolis contra un extranjero ilegal buscado por agresión violenta".

Alcalde pide la retirada del ICE

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, pidió el sábado al presidente Donald Trump que termine la vasta ofensiva contra la inmigración en la ciudad: "Acabo de ver un video de más de seis agentes enmascarados golpeando brutalmente a (una persona) y disparándole hasta matarlo", declaró Frey en una rueda de prensa.

"Al presidente Trump: este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Mineápolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento; logremos la paz. Pongamos fin a esta operación", añadió el edil.

