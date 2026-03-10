Se cayó por tropezar con cables en el trabajo y le pagarán más de 20 millones de pesos de indemnización

10 mar. 2026 - 17:36 hrs.

Una funcionaria del sistema judicial español ganó un juicio con una indemnización de más de 20 millones de pesos luego de que en su lugar de trabajo tropezara con cables y terminara con una fractura de la parte superior del hueso del brazo, muy cerca del hombro.

El hecho, según detalla la demanda, ocurrió hace cuatro años, cuando la funcionaria se encontraba haciendo guardia, y al levantarse de la mesa, la rueda de la silla donde estaba sentada se enredó con múltiples cables que estaban en el suelo.

Además, la trabajadora enredó su pie con los mismos cables, lo que produjo una fuerte caída y las lesiones. Al constatar la fractura, se le hizo una prestación de un poco más de un millón de pesos chilenos, pero envió un reclamo administrativo exigiendo una mayor indemnización.

La demanda millonaria

La funcionaria del sistema judicial pedía una suma de casi $32.000.000, y su principal motivo para hacerlo es que el accidente en su trabajo se había producido debido a una falta de medidas de seguridad y mantenimiento de su puesto personal.

Sin embargo, el abogado de la parte demandada solicitó que fuese desestimada la querella judicial porque "la funcionaria podría haber sido negligente al no reportar los cables sueltos", además de que la trabajadora había recibido y aceptado en un principio la prestación.

A pesar de ello, la Audiencia Nacional rechazó los motivos para desestimar la denuncia y también declinó la millonaria indemnización que exigía la trabajadora del Palacio de Justicia de Mérida: en su lugar, determinó que la prestación de $1 millón era insuficiente y fijó que el monto a entregar sea $15.765.600 por las secuelas del accidente y $5.255.200 por los días que no pudo trabajar debido a la fractura.

Todo sobre Sucesos