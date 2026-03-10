Trump afirma que la guerra terminará pronto y golpeará "muy duro" a Irán: La República Islámica responde desafiando a EEUU

10 mar. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

Irán amenazó el martes al presidente estadounidense, Donald Trump, y prometió no dejar salir ni una gota de petróleo de Oriente Medio mientras Estados Unidos e Israel continúen sus bombardeos.

La república islámica repudió las declaraciones de la víspera de Trump, quien dijo que la guerra terminará "pronto" pero que golpearía "muy, muy duro" a Irán si continuaba paralizando el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del oro negro y del gas natural licuado que se consumen en el mundo.

La respuesta de Irán

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", escribió en X el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, en un mensaje dirigido a Trump.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán, que ha respondido con una serie de represalias militares y acciones destinadas a perturbar el tránsito energético en la región.

"Las fuerzas armadas iraníes (...) no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso", advirtió Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.

Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró que su país está "preparado" para continuar con la guerra "el tiempo que sea necesario".

Ataques en el Golfo

En cuanto a los objetivos de la guerra, Trump no se ha pronunciado con claridad.

Washington ha llamado a un cambio de régimen o, en su defecto, a la formación de un gobierno en Teherán afín a sus intereses. El lunes, Trump dijo que "no está contento" con el nombramiento como líder supremo de Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, asesinado al inicio de la campaña militar israeloestadounidense.

La administración Trump afirma querer destruir las capacidades balísticas de Irán e impedir que se dote de la bomba atómica. Una intención que Teherán siempre ha negado tener.

Pese a las declaraciones de Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló este martes que "aún no hemos terminado" en Irán, y defendió que su ofensiva le está "rompiendo los huesos" al poder de Teherán.

Su ejército anunció una nueva ola de bombardeos contra Teherán, donde periodistas de la AFP escucharon explosiones.

En tanto, Irán continúa con sus ataques de represalia contra territorio israelí y la infraestructura petrolera de sus vecinos en la región del Golfo.

Emiratos Árabes Unidos indicó que el ataque de un dron provocó un incendio en una zona industrial y Kuwait y Arabia Saudita dijeron que habían derribado aeronaves no tripuladas.

Por su parte, las autoridades de Baréin reportaron dos muertos en un bombardeo a un edificio residencial.

Todo sobre Irán