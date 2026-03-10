Línea de Metro de Santiago que irá al aeropuerto sigue avanzando: Publican licitación clave

10 mar. 2026 - 12:22 hrs.

Metro de Santiago avanza en su objetivo de concretar un hito histórico: llegar por primera vez al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. En esa línea, la empresa publicó la licitación correspondiente al desarrollo de la ingeniería básica del proyecto, etapa clave dentro del proceso.

Cabe recordar que, a fines de 2025, los ministerios de Obras Públicas y Transportes entregaron nuevos detalles sobre la futura Línea A, trazado que conectará la red actual del Metro con el terminal aéreo en cuestión de minutos.

Detalles de la licitación para llegar al aeropuerto

El documento publicado establece que las empresas que busquen adjudicarse la licitación deberán acreditar experiencia previa en, al menos, un proyecto de ingeniería básica, cumpliendo con los siguientes criterios:

Diseño de infraestructura de transporte ferroviario urbano, subterráneo y/o en superficie, cuyo monto de obra sea igual o superior a US$150.000.000. Alternativamente, contar con un proyecto de ingeniería de obras civiles de túneles en suelos blandos cuyo monto supere los US$100.000.000.

En ambos casos, las obras deben haber sido construidas en los últimos 20 años o contar con un avance mínimo del 25%.

Además, las empresas deben demostrar experiencia específica en:

Diseño de infraestructura de transporte para proyectos aeroportuarios

Integración multimodal

Diseño y gestión de flujos de pasajeros

Intervenciones en edificios destinados al transporte de alta complejidad

La licitación estará abierta desde el 12 de marzo hasta el miércoles 18 del mismo mes, y se ejecutará a través del Portal de Licitaciones de Metro S.A.

¿Cómo será la nueva Línea A del Metro?

La futura Línea A conectará la estación de Metro proyectada en Mapocho con la estación Huelén, correspondiente a la Línea 7 en Cerro Navia, y desde allí hasta el Aeropuerto de Santiago, en la comuna de Pudahuel.

Este trazado permitirá un ahorro de tiempo cercano al 60% en los viajes entre Santiago y el terminal aéreo, reduciendo el trayecto promedio desde 84 minutos a solo 30.

El recorrido tendrá una extensión de 6,5 kilómetros, atravesando de manera subterránea las autopistas Costanera Norte y Vespucio Norte.

Metro de Santiago llama a licitación pública para desarrollo de la Ingeniería Básica del Proyecto de Metro al Aeropuerto. Ingeniería necesaria para avanzar en la RCA y posterior aprobación del financiamiento e inicio de obras. pic.twitter.com/T0unKo0HNC — Louis de Grange (@louisdegrange) March 10, 2026

