Actualizan estado de salud de Rojas Vade: Continúa grave pero presenta una "evolución favorable"

13 mar. 2026 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Hospital San Juan de Dios actualizó este viernes el estado de salud del exintegrante de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade, quien fue encontrado con golpes de gravedad la noche del miércoles en Pomaire.

Ha presentado una "evolución favorable"

Por medio de un comunicado, explicaron que el paciente continúa hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del establecimiento.

En el reporte médico se agrega que se encuentra "estable dentro de su gravedad" y que ha presentado una "evolución clínica favorable" en las últimas horas.

"El equipo clínico continúa con un manejo terapéutico y evaluación permanente de su evolución, de acuerdo con los protocolos establecidos", finaliza el escrito.

Rojas Vade fue hallado inconsciente en la Ruta 78

Rojas Vade fue hallado inconsciente cerca de las 00:00 horas del jueves en el kilómetro 59 de la Ruta 78, en la caletera, a un costado de su vehículo.

La fiscal Patricia Suazo, de la Fiscalía ECOH, indicó que el exconvencional presentaba "lesiones en la cabeza y de bastante gravedad", y que "estaba amarrado en sus manos, atado y golpeado".

La persecutora comentó que, de acuerdo a la versión de su familia, la víctima había salido a comprar cigarros en una zona cercana al lugar en donde fue encontrado.

Al respecto, el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros, añadió que, conforme a las declaraciones de sus cercanos, a eso de las 22:00 horas, "él sale en este vehículo en dirección a su lugar de residencia en Pomaire".

"Sale con la finalidad de comprar en un negocio del lugar y (sus familiares) pierden el rastro, hasta que son comunicados por Carabineros del hallazgo de su hijo en este lugar", complementó el detective.