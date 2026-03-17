"No fue un error que mereciera que me dijeran que debía morir": Ejecutiva de la "Kiss Cam" rompe el silencio

17 mar. 2026 - 11:02 hrs.

En una extensa entrevista, Kristin Cabot -la mujer que se convirtió en el centro del video más visto de 2025- habló durante más de una hora con Oprah Winfrey en lo que describió como "la única entrevista en cámara" que planea dar.

El video en cuestión, filmado en el Kiss Cam del concierto de Coldplay en el estadio Gillette de Boston, la capturó en brazos de su jefe y entonces CEO de la empresa, Andy Byron. En 15 segundos, su vida cambió para siempre.

El clip fue visto 300 mil millones de veces solo en sitios de internet -sin contar redes sociales- en un planeta de apenas 8 mil millones de habitantes. Para Kristin, esos números no son un dato curioso: son la medida del daño.

La verdad que los TikToks no contaron

Lo que millones no sabían -y que Oprah reconoció no haber sabido tampoco- es que Kristin llevaba entre cuatro y seis semanas separada de su esposo y planificando un divorcio cuando ocurrió el concierto. Andy Byron, su jefe, le había revelado que él también atravesaba exactamente la misma situación: separado de su mujer y con el divorcio en camino. Esa coincidencia los acercó, generó una conexión emocional genuina y, con el tiempo, sentimientos mutuos.

"Cuando le conté que me estaba separando, él me dijo de inmediato que estaba en la misma situación. Eso creó un punto de conexión muy fuerte entre nosotros", relató Cabot. Ambos habían acordado incluso presentarse ante el directorio de la empresa para proponer un cambio en la línea de reporte, ya que ella dependía directamente de él. "Queríamos hacer las cosas bien", explicó.

El concierto de Coldplay fue la primera vez que se tocaron físicamente. No hubo ningún affaire antes de ese momento.

Horror en el Jumbotron

La noche del concierto trajo una coincidencia perturbadora: su aún esposo también asistía al evento. Kristin lo supo porque su hija le envió un mensaje diciéndolo. Cuando el Kiss Cam los enfocó a ella y a Andy, su primera reacción no fue el miedo a ser "descubierta en una aventura", como el mundo interpretó. "Mi primer pensamiento fue: Dios mío, Andrew está en el estadio y no quiero avergonzarlo. Mi segundo pensamiento fue: soy la directora de Recursos Humanos abrazando a mi CEO. Esto se ve muy mal", explicó. Andy Byron se agachó. Ella se dio vuelta. Chris Martin, sin saberlo, comentó al micrófono: "O están teniendo una aventura, o son muy tímidos." Esas palabras nunca las escucharon en el momento. Kristin se enteró recién al día siguiente.

Amenazas de muerte, paparazzi en la puerta y un número de teléfono en el aire

Lo que vino después fue, en sus palabras, "oscuro". Una radio local divulgó su dirección en vivo al aire. Paparazzi acamparon frente a su casa durante semanas. Personas desconocidas espiaban por sus ventanas. Su teléfono no dejó de sonar con mensajes viles. Y luego llegaron las amenazas de muerte.

"Estaba aterrada. Tenía a mis hijos en casa", dijo. Sus hijos —de 14 y 16 años en ese momento— escucharon algunas de esas amenazas. "Ellos pensaron que iban a perder a su mamá. Eso es lo que piensan los hijos cuando oyen algo así." Kristin debió dejar de asistir a los partidos del colegio, a las reuniones de apoderados y al fin de semana de familias de la universidad de su hijo.

"Cometí un error. Pero no merecía esto."

A lo largo de la entrevista, Kristin fue enfática: asume su error. Reconoce que salir públicamente con su jefe directo, siendo ella la directora de Recursos Humanos, fue una mala decisión. "Soy completamente responsable de eso y lo he pagado con un precio inimaginable", afirmó. Pero traza una línea muy clara entre el error y el castigo recibido.

"No fue un error que mereciera que la gente se me acercara en la calle y me dijera que debería morir. No fue un error que mereciera amenazas contra mí ni contra mis hijos", declaró con firmeza. "Piensen en todos los errores que han cometido en sus vidas. Piensen en todo lo que desearían que nadie hubiera visto. Y ahora imagínenlo replicado 300 mil millones de veces."

El silencio de Andy Byron y la desigualdad que duele

Uno de los momentos más reveladores llegó cuando Cabot habló de su exjefe. Dejó de comunicarse con él a mediados de otoño, luego de descubrir que mucho de lo que él le había dicho sobre su separación no era verdad. Sin embargo, afirmó sin dudar que ella creyó completamente en ese momento que él estaba separado: "Zero duda. Absolutamente zero duda."

El contraste fue devastador: Andy Byron guardó silencio y pronto recibió ofertas de trabajo. Kristin, en cambio, tuvo que salir a explicarse públicamente para poder reinsertarse laboralmente. "Él tiene el lujo del silencio. Yo no lo tengo. Soy madre soltera y soy la única responsable económica de mis hijos. Si él simplemente hubiera dicho 'estábamos separados', todo habría sido diferente. Como lo hizo mi esposo. Pero él eligió callar."

Mujeres contra mujeres

Para Kristin, la herida más profunda no fue la de los medios ni la de los algoritmos. Fue la de otras mujeres. Según le informaron, el 90% de los comentarios de odio en internet vinieron de mujeres, y las únicas personas que se le acercaron en persona a decirle cosas horribles fueron también mujeres.

"Yo creía vivir en una burbuja protegida, rodeada de mujeres increíbles que se apoyan mutuamente. Esto fue un shock total para mí", admitió. También expresó su decepción ante la campaña publicitaria en que participó Gwyneth Paltrow, que reavivó el escándalo. Oprah reveló que Paltrow creyó que Kristin había dado su aprobación para el comercial, lo cual ella desmintió categóricamente.

La razón por la que habló

Kristin cerró la entrevista con las palabras que la trajeron hasta ese estudio: "Soy una persona privada. Soy una mamá que lleva a sus hijos al colegio. Nunca pedí ser famosa. Solo quiero que la gente entienda lo que realmente pasó y el daño real que se produce cuando se alimenta una narrativa sin pensar."

"Estoy agradecida de tener las herramientas para sobrevivir esto y poder contarlo. Porque hay muchas personas que no lo logran. Y eso es trágico."

Su hija, la noche antes de la grabación, le dijo algo que la ayudó a cruzar la puerta del estudio: "Mamá, esto va a ser como terapia. Tú puedes."