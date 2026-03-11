¿Cómo desactivar una cuenta de Instagram?
- Por Meganoticias
Instagram está consolidado como una de las redes sociales más utilizadas del mundo. Allí los usuarios pueden compartir fotos, videos e interactuar con millones de personas a través de secciones como los comentarios.
No obstante, si alguien decide no utilizar más la plataforma (de forma temporal) y que otras personas dejen de ver su perfil personal, se coloca a disposición un método para desactivar la cuenta.
De efectuarse este proceso, tanto la cuenta como el perfil, fotos, comentarios y ‘me gusta’ que en este se incluyen serán ocultados hasta que vuelva a iniciarse la sesión.
Así se desactiva la cuenta de Instagram
Según el Servicio de Ayuda de Instagram, la desactivación de la cuenta solo puede efectuarse una vez a la semana “desde una computadora, el navegador del celular o la app”.
El proceso es casi igual independientemente del dispositivo que utilice el usuario. No obstante, sí cambia el método para llegar al Centro de Cuentas:
- Desde iPhone, iPad o Android: Tocar la foto de perfil, pulsar el ícono de más opciones en la parte superior derecha, dirigirse a Centro de Cuentas y luego a datos personales.
- Desde el navegador del móvil: Tocar la foto de perfil, pulsar el ícono de configuración en la parte superior izquierda, dirigirse a Centro de Cuentas y luego a datos personales.
- Desde el ordenador: hacer click al ícono de más opciones en la parte inferior izquierda, luego configuración, allí dirigirse al Centro de Cuentas y luego a datos personales.
Una vez en la sección de datos personales, debe pulsarse “Propiedad y control de la cuenta”, hacer click en “Desactivación o eliminación”, seleccionar el perfil que quiere desactivarse, luego pulsar en “Desactivar cuenta” y “Continuar”.
Finalmente, los últimos pasos son: volver a escribir la contraseña y seleccionar el motivo por el que se desea efectuar el proceso, para luego pulsar el botón definitivo de desactivar la cuenta.
