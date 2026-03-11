Cambio de mando: ¿Cuáles son las redes sociales oficiales del Presidente Kast?

11 mar. 2026 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

Ya se concretó el cambio de mando presidencial, momento en que José Antonio Kast asumió la conducción de La Moneda en reemplazo de Gabriel Boric, quien finalizó su periodo de cuatro años iniciado en 2022.

Un presidente no solo se comunica mediante cadenas nacionales o actividades en terreno. Hoy, las plataformas digitales se han convertido en un canal clave para llegar a un espectro mucho más amplio de ciudadanos.

Durante su mandato, el expresidente Gabriel Boric utilizó de manera frecuente sus redes sociales para referirse tanto a temas políticos como a aspectos de su vida personal, algo que fue particularmente valorado por sus seguidores a lo largo de estos años.

¿Cuáles son las redes sociales oficiales del Presidente Kast?

El Presidente José Antonio Kast tampoco es ajeno a esta realidad y cuenta con una serie de canales digitales oficiales que permitirán difundir información gubernamental de manera directa hacia la ciudadanía.

Estas son sus plataformas:

Además, se encuentra disponible la cuenta oficial de la Oficina del Presidente Electo (OPE), donde se pueden visualizar videos, imágenes y contenidos relacionados con el proyecto gubernamental de Kast de cara a los próximos cuatro años de administración.