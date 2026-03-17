Irán confirma la muerte de su jefe de seguridad Alí Larijani tras ataque aéreo de Israel

17 mar. 2026 - 19:11 hrs.

¿Qué pasó?

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó este martes la muerte de su presidente, Alí Larijani, después de que Israel afirmara haberlo asesinado en un ataque aéreo.

"Las almas puras de los mártires acogieron el alma purificada del siervo justo de Dios, el mártir Dr. Ali Larijani", declaró el consejo, que añadió que tanto su hijo como su guardaespaldas también murieron en el ataque.

"Tras toda una vida de lucha por el progreso de Irán y de la Revolución Islámica, finalmente alcanzó su aspiración de toda la vida, respondió a la llamada divina y alcanzó con honor la dulce gracia del martirio en la trinchera del servicio", añadió.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado más temprano este martes que Larijani, de 68 años, había muerto. Desde el inicio de la guerra, Larijani había desempeñado un papel mucho más visible que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado para sustituir a su padre.

Larijani era una figura clave en el régimen iraní

El jefe de seguridad fue visto caminando entre la multitud en una manifestación progubernamental la semana pasada en Teherán, en una muestra de desafío a Israel y Estados Unidos. Su muerte es un duro golpe para Irán, ya que supone la pérdida de una figura clave considerada capaz de manejarse tanto en el terreno ideológico como diplomático.

Hábil a la hora de equilibrar la lealtad ideológica con pragmatismo, Larijani desempeñó un papel fundamental antes de la guerra, tanto en la política nuclear como en la diplomacia. Con gafas y conocido por su tono mesurado, se cree que gozaba de la confianza del difunto Jamenei, tras una larga carrera en el ejército, los medios de comunicación y el poder legislativo.

En 2025, luego de la última guerra de Irán contra Israel y Estados Unidos, fue nombrado jefe del máximo órgano de seguridad iraní, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional —un cargo que ya había ocupado casi dos décadas antes—, coordinando estrategias de defensa y supervisando la política nuclear.

Más tarde fue cobrando protagonismo en la arena diplomática, viajando a países del Golfo como Omán y Catar, mientras Teherán participaba con cautela en unas negociaciones nucleares que finalmente se vieron frustradas por la guerra.

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