"Hola, mi amor": Hombre de 90 años muere tras reencontrar a su esposa y hablarle en el hospital

17 mar. 2026 - 16:39 hrs.

Una historia real de amor y despedida ha conmovido a miles en redes sociales. Un hombre de 90 años falleció luego de reencontrarse por última vez con su esposa, tras permanecer hospitalizado por problemas de salud en Brasil.

El protagonista de esta historia tenía un último deseo: ver a su compañera de vida. Tras un emotivo encuentro, marcado por un abrazo lleno de cariño, terminó dando su último aliento en su presencia.

El emotivo reencuentro

Las imágenes muestran a Benedicto de Lima, de 90 años, recostado en una camilla de un recinto médico. Con dificultad, logra decir: “Hola, mi amor”, lo que desata un momento profundamente emotivo.

Visiblemente afectado, intenta levantar los brazos para alcanzar a su esposa, Nilta de Lima, de 87 años, quien se acerca para despedirse.

Sin embargo, sus fuerzas no fueron suficientes. El hombre fallece justo cuando su esposa logra acercarse. Ante la escena, la mujer le da un beso en la frente y acaricia su cabeza en señal de despedida, aunque él ya no logró percibir ese último gesto.

Según medios brasileños, el hecho ocurrió en mayo de 2025, pero el registro se viralizó recientemente luego de que la familia decidiera compartirlo.

“Estuvo en estado de shock”

La despedida tuvo lugar en una unidad médica de Guarulhos, donde Benedicto permanecía hospitalizado por neumonía. Durante varios días no se permitieron visitas presenciales, lo que hizo aún más significativo el reencuentro.

El momento fue captado por su nieta, María Paula Dias, de 25 años, quien grabó el instante en que sus abuelos se reencontraban. Sin embargo, al notar el fallecimiento de su abuelo, decidió detener la grabación.

“Gracias a Dios está bien. Cumplirá 87 años este mes. Durante unos días estuvo en estado de shock, temblando, sin poder hablar bien, pero poco a poco se adaptó a la ausencia y hoy está bien”, relató sobre el estado actual de su abuela.

El video se ha transformado en un testimonio del vínculo de este matrimonio, dejando un registro que muchos han calificado como una muestra de amor verdadero.