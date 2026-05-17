Inauguran en Mejillones el hub de litio más grande del mundo: Concentrará el 100% de la producción nacional del metal

17 may. 2026 - 06:47 hrs.

¿Qué pasó?

Chile alcanzó un hito histórico a nivel mundial en la industria del litio: la comuna de Mejillones se convirtió oficialmente en el hub de exportación de este mineral más grande del planeta. La consolidación de esta infraestructura posiciona al país como actor estratégico global en la cadena de suministro de uno de los recursos más codiciados de la era tecnológica, utilizado principalmente en la fabricación de baterías para dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos.

El corazón de este hito es una megaestructura de 21.000 metros cuadrados de infraestructura logística, construida en Puerto Mejillones. Este colosal espacio fue diseñado y habilitado exclusivamente para recibir, acopiar y consolidar el litio que produce Codelco a través de su filial Novandino Litio, extraído desde el Salar de Atacama, el mayor yacimiento de este mineral en el país.

El hub más grande de litio está en Chile

Desde esta instalación se gestiona la totalidad del flujo de exportación de litio chileno hacia los mercados internacionales. La proyección es que el hub concentre el 100% de la producción nacional de carbonato de litio y sulfato de litio, convirtiéndose en el único punto de salida al mundo de estos materiales estratégicos.

Las cifras que respaldan este liderazgo global son contundentes. Desde Mejillones se exportan cerca de 400.000 toneladas de litio al año, un volumen que no tiene equivalente en ningún otro lugar del planeta. Este dato convierte al puerto nortino en un nodo logístico sin precedentes en la historia de la industria minera mundial.

La relevancia estratégica de este desarrollo va más allá de lo económico. Chile, que ya posee las mayores reservas de litio del mundo en el Salar de Atacama, refuerza con este hub su posición como proveedor indispensable para la industria tecnológica y automotriz global, en un contexto donde la demanda por este mineral no deja de crecer, impulsada por la transición energética.

Con la puesta en marcha de esta infraestructura, Mejillones deja de ser solo un puerto industrial para convertirse en el epicentro mundial del comercio del litio. El hito representa un paso concreto en la ambición de Chile por no solo extraer el mineral, sino también por agregar valor a su cadena logística y consolidar su liderazgo en una industria que será clave para las próximas décadas.

Todo sobre Litio