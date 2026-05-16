Reconocido vivero anuncia el cierre de su local y lanza un remate total de sus plantas

16 may. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

El reconocido vivero Planttae anunció el cierre de local físico en la ciudad de Concepción, región del Biobío, por lo que lanzó un remate total con atractivos descuentos en todo su stock de plantas, macetas, insumos y sustratos.

La noticia fue dada a conocer en la cuenta de Instagram de Planttae, en donde se informó que las ofertas estarán disponibles entre este sábado 16 y el próximo miércoles 20 de mayo.

"No es un adiós definitivo"

Pese a la preocupación que generó el anuncio de cierre, el vivero explicó que solo es una medida temporal: "Toca despedirnos de este espacio, pero no se preocupen, esto no es un adiós definitivo. Planttae seguirá y pronto les contaremos qué se viene".

La explicación se reforzó también en un video publicado en sus redes sociales, explicando que todo se trata de una mudanza. "Atentos que estaremos dando novedades de lo que se viene a planttae.cl", indicaron.

"Siendo sinceros, la verdad no nos queremos llevar tantas cosas en la mudanza", explicaron sobre las razones para lanzar el remate total de sus productos durante estos últimos días.

Para quienes estén interesados, el remate solo se lleva a cabo en la tienda física ubicada en el segundo piso de la calle O’Higgins 1298, en pleno centro de Concepción.

Por lo tanto, la invitación está hecha para todos quienes quieran aprovechar esta oportunidad para llevarse sus plantas favoritas a casa.

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