Homecenter Sodimac cerrará una de sus sucursales en la región de Valparaíso: Funcionó durante 14 años

27 abr. 2026 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

Se ha confirmado el cierre definitivo de una de las sucursales más emblemáticas de Sodimac en la región de Valparaíso. Se trata del local Sodimac Homecenter Quinta Vergara, ubicado en la comuna de Viña del Mar, específicamente frente al terminal de buses de la ciudad.

El establecimiento dejará de operar de forma permanente el próximo jueves 30 de abril, tras haber permanecido en funcionamiento durante 14 años desde su apertura en el año 2011.

Los clientes que han asistido al recinto en los últimos días se han encontrado con carteles informativos que anuncian la medida. En dichos avisos, la empresa invita a sus usuarios a dirigirse a los otros tres puntos de venta que permanecen disponibles en las cercanías para realizar sus compras habituales.

¿Habrá liquidación?

Uno de los trabajadores de la tienda difundió través de redes sociales que algunos productos están en liquidación, pero solo en un sector especial. Las rebajas son de hasta el 50% y generaron interés en el público.

No obstante, hubo una confusión que @simonhumc aclaró recientemente. "Me urge explicarles que en tienda, todos los productos están a precio normal. Hay una zona de liquidación, donde se encuentran los artículos con descuentos", dijo.

Asimismo, mencionó que en este sector se disponen productos que salen directamente desde la bodega hacia el público y advirtió que estos suelen agotarse con rapidez debido a su alta demanda y disponibilidad limitada.

Por el momento, el foco administrativo se mantiene en el cierre ordenado de la sede viñamarina y en el cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega del recinto a finales de mes.

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