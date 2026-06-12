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Teleférico y Funicular de Santiago: Valores de las entradas, combos y horarios para vacaciones de invierno

Padres, jóvenes y niños ya están cerca de comenzar sus vacaciones de invierno; por ello, una buena opción para pasear y conocer la ciudad es el tradicional circuito que recorre el cerro San Cristóbal mediante el teleférico y el funicular.

A diferencia de otros medios de transporte urbanos, este sistema funciona con fines recreativos y conecta de forma directa los lugares turísticos más importantes del cerro San Cristóbal, haciendo más fácil la movilidad de los visitantes entre las plazas, senderos y miradores.

¿Cuáles son los horarios del teleférico y funicular?

De acuerdo a la información entregada por el recinto, el horario de funcionamiento establecido para el servicio es el siguiente:

  • Martes a domingo: Desde las 10:00 hasta las 18:45 horas.
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¿Dónde se ubican las líneas de acceso?

Para planificar de mejor manera el viaje a este pulmón verde de la capital, se detallan los accesos habilitados:

  • Línea Pedro de Valdivia: Av. El Cerro 750, Providencia.
  • Línea Pío Nono: Av. Pío Nono 485, Providencia.

¿Cuáles son los precios de los combos y entradas?

En la plataforma de compra de tickets, los valores varían según el tipo de trayecto y las actividades adicionales que incluya:

  • Combo Vive el Parque (Todo Incluido): Desde $8.000 CLP.
  • Combo Teleférico P. Valdivia + Teleférico Pío Nono: Desde $3.760 CLP.
  • Combo Teleférico P. Valdivia + Funicular: Desde $3.780 CLP.
  • Combo Viajes ilimitados + Mini Golf: Desde $12.900 (incluye minigolf, buses ecológicos, funicular y teleférico).
  • Combo Viajes ilimitados + Agua y paleta de helado: Desde $11.650 (incluye teleférico, funicular, buses ecológicos y refrigerio).
  • Ticket Ida y vuelta Línea Pío Nono: Desde $1.130 (incluye Línea Pío Nono y Teleférico).
  • Ticket Ida y Vuelta Línea Pedro de Valdivia: Desde $2.630 (incluye Línea Pedro de Valdivia y Teleférico).
  • Ticket Solo ida Teleférico Pío Nono + Funicular: Desde $1.580 (incluye Funicular, Línea Pío Nono y Teleférico).

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¿Cómo comprar las entradas?

Para conseguir los tickets, debes ingresar a la plataforma dispuesta en telefericosantiago.cl (click aquí).

  • Ingresa al sistema: Selecciona el tipo de ticket o combo que prefieras de la lista disponible.
  • Agenda la fecha: Escoge el día de tu visita y la cantidad de personas que asistirán.
  • Completa el pago: Registra tus datos personales y finaliza la compra digital para obtener tus comprobantes informáticos.

Conoce el mapa del recinto a continuación: 

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