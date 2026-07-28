Mujer obtuvo una casa con subsidio, pero no logró comprobar que vivía allí: Vivienda podría ser reasignada

28 jul. 2026 - 11:16 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer perdió el subsidio habitacional con el que obtuvo una vivienda en el proyecto Loteo Altos de Cabo de Hornos en la región de Magallanes, luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) concluyera que no logró acreditar la veracidad del domicilio informado durante su postulación.

La decisión fue respaldada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que rechazó el recurso de protección presentado por la beneficiaria.

En un fallo unánime, el tribunal determinó que el Serviu actuó dentro de las facultades que le otorga la ley y descartó que existiera un actuar ilegal o arbitrario en el procedimiento que terminó con la caducidad del subsidio.

¿Por qué perdió el subsidio habitacional?

El caso se originó tras una denuncia ingresada en agosto de 2025 al Sistema Integral de Atención Ciudadana, donde se alertaba sobre presuntas irregularidades en diversas postulaciones al proyecto habitacional Loteo Altos de Cabo de Hornos.

A partir de esos antecedentes, el Serviu inició una revisión de los beneficiarios e instruyó un procedimiento administrativo. En el caso de la recurrente, el organismo concluyó que no logró acreditar la residencia informada al momento de postular, debido a inconsistencias detectadas en los antecedentes presentados.

La mujer presentó sus descargos y posteriormente interpuso un recurso de reposición, pero ambos fueron rechazados por el organismo.

Corte avaló la decisión del Serviu

Al revisar el caso, la Corte sostuvo que el Serviu respetó el debido proceso, ya que permitió a la beneficiaria defenderse y aportar antecedentes antes de adoptar la decisión.

Además, recordó que el reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda autoriza al Serviu a caducar un subsidio cuando detecta inexactitudes en la información entregada por el postulante que hayan influido en la obtención del beneficio.

Con el rechazo del recurso de protección, se mantiene vigente la decisión del Serviu de dejar sin efecto el subsidio habitacional. De acuerdo con la normativa, si la vivienda ya se encuentra terminada, el organismo podrá reasignarla a otro postulante, conforme a las reglas del programa habitacional.