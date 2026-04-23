Día del Hot Dog: Así puedes celebrar con promociones

23 abr. 2026 - 19:36 hrs.

¿Qué pasó?

La cadena de comida rápida Doggis, perteneciente al holding G&N Brands, ha preparado una jornada especial para celebrar el Día Internacional del Hot Dog este viernes 24 de abril.

La iniciativa busca acercar este popular producto a sus consumidores en todo el territorio chileno, ofreciendo alternativas económicas que permitan festejar esta fecha gastronómica global sin comprometer el presupuesto.

Aunque la consolidación del hot dog como ícono de la comida rápida ocurrió en Estados Unidos, la receta cruzó fronteras hasta integrarse profundamente en la cultura culinaria de Latinoamérica, donde Chile ha desarrollado una identidad propia en su elaboración.

A diferencia de las versiones norteamericanas, el formato local se distingue por ser abundante y permitir una amplia variedad de acompañamientos.

Los ingredientes se sirven en un pan fresco que resguarda la salchicha caliente, incorporando salsas y complementos que lo han convertido en uno de los alimentos preferidos por los consumidores chilenos.

Menú de hot dogs Doggis

Promociones para celebrar el día del Hot Dog

La oferta central de esta conmemoración consiste en un paquete que incluye dos unidades de hot dog en su versión italiana, acompañados de una bebida mediana. Este conjunto estará disponible por un valor de $4.990.

La promoción tiene un alcance nacional, abarcando todas las regiones del país, desde Arica hasta Magallanes.

Para acceder a este beneficio, los clientes deberán realizar sus pedidos exclusivamente a través de la aplicación móvil de la marca.

Además, la modalidad de venta para esta promoción específica está limitada únicamente al servicio de despacho a domicilio o delivery, permitiendo que las personas reciban el producto en sus hogares desde cualquiera de los 135 locales que posee la cadena.

¿Qué contiene un hot dog italiano?

El hot dog italiano es una de las variantes más emblemáticas y queridas de esta preparación en Chile, distinguiéndose por una combinación de ingredientes que rinde homenaje a los colores de la bandera de Italia.

Su estructura se basa en una salchicha caliente servida en un pan alargado y fresco, sobre la cual se disponen capas generosas de complementos que le otorgan su identidad visual y de sabor característica, diferenciándolo de las versiones más sencillas que se consumen en otros lugares del mundo.

Los componentes esenciales que definen este hot dog son el tomate picado en cubos, la palta triturada y la mayonesa. Esta mezcla no solo aporta una textura cremosa y fresca, sino que también establece el estándar de lo que el consumidor local espera de un hot dog.

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